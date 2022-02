Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

5 mezzi dei vigili del fuoco, provenienti da Lecco, Bergamo e dal distaccamento Volontario di Merate Sono intervenuti alle dieci circa in via Mulinetto per l’incendio di un Capannone privato adibito a ricovero animali.

Durante le operazioni e grazie al pronto intervento sono stati tratti in salvo una ventina di cani.