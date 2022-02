Incidente stradale a Ponte San Pietro – tre feriti e un decesso

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Ponte San Pietro in via Leonardo Da Vinci intorno alle 4:30. Un uomo ha perso il controllo della sua autovettura finendo contro un muretto di sostegno per la recinzione. All’interno della macchina c’erano quattro persone, l’autista è deceduto gli altri sono stati portati d’urgenza in ospedale. I vvf dopo aver estratto dalle lamiere i passeggeri hanno bonificato l’area compromessa.