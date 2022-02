Maltempo e eneve – 300 inteventi dei Vigili del Fuoco impegnati in emilia Romagna, abruzzo e Molise

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dal primo pomeriggio di ieri un’intensa perturbazione ha interessato i territori delle regioni adriatiche.

300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, in particolare in Abruzzo si sono verificate abbondanti nevicate anche a quote basse nelle aree interne e forti raffiche di vento sulla costa: le province maggiormente interessate sono state Pescara, L’Aquila e Chieti.

In supporto al dispositivo locale, sono stati inviati due moduli operativi per micro calamità dalle Direzioni Emilia Romagna e Lazio.

30 interventi anche in Molise dove le squadre hanno lavorato per alberi abbattuti dalla neve.

Nelle foto il soccorso effettuato per un incidente stradale causato dal manto stradale scivoloso sulla SS650, a Pescolanciano (IS)