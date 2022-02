I Vigili del Fuoco salutano Stefano Gimignani

Spread the love



Todi saluta Stefano Gimignani, il Capodistaccamento dei vigili del fuoco, da oggi collocato a riposo, ovvero in pensione. La sua attività all’interno del Corpo si è svolta quasi totalmente a Todi, prima come Vigile, poi come Caposquadra ed infine, appunto, come Capodistaccamento, ruolo che aveva assunto nel novembre del 2018, sostituendo Massimo Cagnazzo.

Gimignani, tuderte, ha prestato servizio nella sua città a partire dal 1987, poco dopo l’apertura del distaccamento, avvenuto anche sulla scia del rogo del palazzo del Vignola, nel 1982, tragedia che mise in evidenza l’assenza di un presidio territoriale che, nel tempo, è andato sempre più strutturandosi, fino ad arrivare a contare su un organico di una trentina di persone e su un parco mezzi dotato di un’autobotte, un’autopompa serbatoio, una campagnola ed un gommone, essendo il presidio anche distaccamento fluviale.