Raid vandalico nella notte: tagliate le gomme di centinaia di auto

Spread the love



ROMATODAY.IT –https://www.romatoday.it/cronaca/vandali-rocca-di-papa-gomme-auto-tagliate.html

Raid vandalico nella notte ai Castelli Romani dove ignoti hanno tagliato gli pneumatici di centinaia di auto. Via dell’Osservatorio, via Campi d’Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella ed alcune vie limitrofe, queste le strade dove lunedì mattina i residenti di Rocca di Papa hanno trovato le loro vetture con le gomme squarciate.