Regione Lazio / Operatori Sanitari, Firmato L’accorso Di Stabilizzazione Per Il Basso Lazio

Spread the love



TEMPOREALE.INFO . urly.it/3hzqf

REGIONE LAZIO – E’ stato firmato alla Regione Lazio un atteso accordo per la stabilizzazione del personale precario nella sanità. Si tratta di un “grande risultato” a margine di una vertenza seguita dallla Funzione Pubblica della Cgil di Latina e Frosinone al punto da ottenere, in attesa di una norma, la proroga di tutti i contratti al 31 Dicembre 2022. Per centrare questo obiettivo una mobilitazione aveva interessato tutti gli ospedali delle Asl di Frosinone e Latina. Una petizione era stata promossa davanti gli ospedali “Santa Scolastica” di Cassino, di Sora, il “Fabrizio Spaziani di Frosinone, il “Dono Svizzero” di Formia, il Santa Maria Goretti di Latina, il “San Giovanni di Dio” di Fondi e l’ospedale “Fiorini” di Terracina. Erano state eaccolte centinaia di firme, a sostegno delle 7000 presentate a livello regionale, per chiedere con forza e con il sostegno delle lavoratrici e lavoratori percorsi di stabilizzazione “dicendo basta al precariato”.