Seregno, incidente ferroviario: deraglia un treno merci in manovra

Seregno. E' successo pochi minuti dopo le 14 di oggi, lunedì 28 febbraio: un carro merci in manovra è deragliato alla stazione di Seregno, in piazza 25 aprile. Un incidente ferroviario che, fortunatamente, non ho avuto gravi conseguenze e nessuno è rimasto ferito. Sul posto, sono subito intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco del distaccamento di Monza e Seregno, la Polfer del comparto di Milano, i Carabinieri di Seregno e anche un'ambulanza arrivata in soccorso di un 36enne, probabilmente il conducente del convoglio che, pare essersi sentito male dopo l'incidente.