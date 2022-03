Programmazione delle esercitazioni nazionali e regionali di Colonna Mobile – Anno 2022

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel corso del 2021 la Direzione Centrale per l’Emergenza ha organizzato, seppur con tempi condizionati dalla gestione della pandemia da Covid-19, un ciclo di esercitazioni di livello nazionale (SFO2021, seconda e terza esercitazione di Colonna Mobile Regionale in ambiti operativi vari), che hanno impegnato , sia per posti di comando che direttamente sul campo, tutte le articolazioni del C.N.VV.F. deputate alla gestione soccorso tecnico urgente

all.