Quartu, i vigili del fuoco soccorrono un cane in pericolo bloccato su un cornicione

Quartu Sant’Elena, soccorso un cane sul cornicione di un appartamento.Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina in via Catalani, a Quartu Sant’Elena, per recuperare un cane bloccato su un cornicione di un’abitazione.L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti alla sala operativa 115.

I Vigili del Fuoco hanno recuperato il cane, rintracciato il proprietario che l’ho ha riportato all’interno dell’abitazione.