Quei migranti del bosco di Białowieża li abbiamo lasciati soli

Innanzitutto, grazie. Grazie per l’invito al Sindaco Nardella, grazie ai sindaci del Mediterraneo e alla Conferenza Episcopale per avere pensato questa bellissima iniziativa.

D’altro canto, parliamo di migrazioni in questa sessione e sappiamo perfettamente che i sindaci sono la prima linea nella gestione dei grandi flussi migratori in Italia, in Europa, nel Mediterraneo allargato, dappertutto. E sono quelli che sono chiamati a gestire una questione che è insieme delicatissima e tuttavia straordinariamente importante per gli equilibri del pianeta.

È evidente che, nel momento che siamo chiamati qui a discutere da cittadini del mondo, non possiamo non guardare a quello che sta avvenendo nel cuore dell’Europa, in Ucraina, a Kiev.

C’è qualcosa di sconvolgente se ci pensate. Aggiungo io, quello che sta avvenendo in Ucraina, a Kiev, è una di quelle cose che cambiano il corso della storia del mondo.