Si consolida la collaborazione tra Un battito di ali e l’associazione polacca Vigili del fuoco contro la leucemia sezione Italia

ANCONA – Il prossimo 4 marzo all’Ospedale Torrette di Ancona ci sarà un importantissimo evento! La delegazione italiana dell’Associazione polacca dei vigili del fuoco volontari ospiterà il presidente nazionale Pawel Gebalski, Presidente Nazionale OSP GRS SWPB (Vigili del fuoco contro la leucemia) che verrà in Italia per conoscere personalmente l’associazione dei genitori UN BATTITO DI ALI.

La collaborazione tra le due associazioni è nata lo scorso anno, i volontari Katarzyna Przygrodzka (Membro del consiglio nazionale e Responsabile per l’Italia dell’ OSP GRS SWPB) e Marco Ossidi (Ambasciatore in Italia per OSP GRS SWPB)sono venuti a conoscenza della nostra associazione e hanno contribuito con importanti donazioni di giochi.