Ucraina, l’ambasciata italiana si sposta da Kiev a Leopoli | L’ambasciatore Zazo salva 20 bambini, tra cui 6 neonati

In ragione del deterioramento della situazione di sicurezza a Kiev e della conseguente impossibilità di garantire una piena funzionalità, l’Italia, come comunicato dalla Farnesina, ha deciso di trasferire l’ambasciata da Kiev a Leopoli.

Con il trasferimento dell’ambasciata a Leopoli ancora in corso, l’ambasciatore Pier Francesco Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra cui 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare.