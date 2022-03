Video – Tir in fiamme sull’autostrada A2

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Per l’intera mattinata i Vigili del fuoco di Vibo Valentia sono stati impegnati per l’incendio di un Tir, adibito al trasporto di pellet, sull’autostrada A2. Interessata dalle fiamme esclusivamente la motrice del mezzo pesante, nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, la corsia in direzione Nord dell’autostrada è rimasta interdetta al traffico.

