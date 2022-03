Decreto energia contro il caro bollette in Gazzetta Ufficiale: il testo e le misure

Spread the love



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2022 il decreto legge del 1° marzo 2022 n. 17 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Il decreto prevede misure per l’efficienza energetica e la riconversione, nonché altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Le misure previste si dividono in due parti:

misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche ;

; misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.

Azzeramento oneri generali bollette 2° trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si prevede, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento: