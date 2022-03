Il Giappone ha creato una schiuma ecologica fatta col sapone per domare gli incendi boschivi

Spread the love



IT.EURONEWS.COM – urly.it/3h_m7

Gli incendi boschivi sono un problema sempre più serio in tutto il mondo. E in futuro, con un clima sempre più caldo e secco in vaste aree del pianeta, potremmo vederne ancora di più. Nella città giapponese di Kitakyushu ce ne sono stati dieci solo l’anno scorso. È qui che i vigili del fuoco hanno inventato una nuova schiuma antincendio. Fu concepita in origine per ridurre la quantità d’acqua necessaria a spegnere gli incendi negli edifici dopo il devastante terremoto di Kobe del 1995.