quitidianosicurezza.it – urly.it/3h_mm

Tavolo tecnico per il prossimo Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. È quanto istituito con nuovo decreto il 28 febbraio 2022 dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando per gli interventi Pnrr.

Il tavolo tecnico si insedierà il 3 marzo e il Piano dovrà essere operativo entro il 31 dicembre 2022 e predisposto entro il 15 ottobre 2022.