Perugia, TIR si ribalta sulla Statale 77 e perde il carico. Strada bloccata

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina un TIR che trasportava vetro si è rovesciato, andando a sbattere violentemente contro il guardrail e perdendo parte del carico. L’incidente è avvenuto alle 6:30 sulla Statale 77 mentre il mezzo percorreva una curva della rampa d’uscita in direzione Foligno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento e l’autogrù dalla sede centrale per il recupero del mezzo pesante. Il conducente del TIR non sembra abbia riportato gravi conseguenze ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento la strada è bloccata. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e Anas per quanto di competenza.