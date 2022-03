Riforma IRPEF in busta paga: conguagli entro aprile

Spread the love



pmi.it – urly.it/3h_ky

Entro aprile, imprese e sostituti d’imposta devono incamerare le novità della riforma IRPEF in busta paga, prevedendo anche il conguaglio dei primi mesi del 2022. A fornire il quadro completo delle novità fiscali è la Circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla riforma prevista dalla Legge di Bilancio.

n busta paga, le novità si sarebbero dovute applicare dal primo gennaio 2022 ma le imprese e i sostituti d’imposta non hanno avuto il tempo di adeguare i software di elaborazione buste paga. Considerando anche l’entrata in vigore dal primo marzo 2022 delle modifiche dell’articolo 12 del TUIR (Assegno unico al posto delle detrazioni per i figli a carico in busta paga), l”Agenzia delle Entrate ha concesso ai sostituti d’imposta di adeguarsi alle modifiche normative entro aprile 2022.