Roma: Formula E all’Eur, ecco tutte le modifiche alla circolazione

radiocolonna.it –https://www.radiocolonna.it/cronaca/roma-formula-e-alleur-ecco-tutte-le-modifiche-alla-circolazione/

Per consentire lo svolgimento del premio sportivo di Formula E nel quartiere Eur di Roma, sono previste una serie di limitazioni alla circolazione. Da giovedì 7 aprile dalle ore 20:30 a lunedì 11 aprile alle ore 05:30 sarà vietato il transito veicolare nei due anelli più esterni: sarà chiusa via Cristoforo Colombo fra viale Europa e via delle Tre Fontane, con blocchi a partire da via Laurentina in direzione Gra e da piazzale Venticinque Marzo in direzione centro.

Sarà consentito invece l’ingresso pedonale a tutti. Esclusivamente da venerdì 8 aprile dalle ore 20:00 a domenica 10 aprile alle ore 20:00, fatto salvo che permarrà il divieto di transito veicolare, sarà consentito l’accesso pedonale a tutti nell’anello più esterno e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello più interno.

Anche quest’anno, visto l’atteso impatto sulla mobilità privata, saranno attivati tutti i canali di comunicazione con i diversi soggetti coinvolti: Anas, Astral, Autostrade, Strada dei parchi e polizia locale di Roma Capitale per avvisare gli utenti già sul Gra e sulle autostrade verso Roma delle chiusure, Waze per instradare gli utenti su itinerari alternativi a via Cristoforo Colombo.