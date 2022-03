Assegni familiari e ANF: nuove regole per le domande dal 1° marzo 2022

Spread the love



pmi.it – urly.it/3ha5x

Dal 1° marzo 2022 cambia la disciplina per il diritto agli assegni familiari e agli ANF (Assegni al Nucleo Familiare): Circolare INPS con tutte le novità.

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° marzo 2022, della disciplina riguardante l’Assegno Unico Universale per figli a carico, cambiano le regole anche per gli assegni familiari (AF) e per gli ANF (assegni al nucleo familiare) che non vengono assorbiti dalla nuova prestazione e che invece restano in vigore, applicabili nei nuclei familiari con figli oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La Circolare INPS n.34 del 28 febbraio 2022, illustra il nuovo quadro normativo.