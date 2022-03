Grosseto, simulata un’emergenza nella galleria Casal di Pari: chiusa la SS 223

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata del 3 marzo, all’interno della galleria Casal di Pari, sulla SS 223 Grosseto-Fano, si è svolta un’esercitazione congiunta effettuata ai sensi decreto legislativo 264 del 2006 che individua le misure di sicurezza per le gallerie sulla rete stradale transeuropea.

L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Grosseto, si è posta l’obiettivo di ottimizzare la risposta integrata delle strutture preposte ai servizi di emergenza in ambito stradale quali Polizia Stradale, Servizio 118 e Vigili del Fuoco.

In particolare, è stato simulato all’interno della galleria l’incidente di una vettura con conseguente principio di incendio e feriti a bordo. L’allarme è stato attivato da alcuni figuranti che, simulando la presenza di ulteriori automobilisti in galleria, hanno realmente attivato il NUE 112.

Tutte le Centrali operative coinvolte (118, 113, 115) hanno partecipato attivamente all’esercitazione inviando le risorse previste dalle specifiche procedure d’intervento

L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico veicolare dalle 21 alle 24.

L’esercitazione è stata preceduta da un briefing generale rivolto a tutte le forze in campo, cui hanno partecipato anche il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ed il Sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi, durante il quale il Comandante dei Vigili del fuoco, Pietro Vincenzo Raschillà, ha illustrato il documento di impianto dell’esercitazione.