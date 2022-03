Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Alle ore 00.10 di questa notte, due squadre dei Vigili del Fuoco di Brindisi sono intervenute in via Goffredo Mameli a Mesagne per incendio di un albero e di due autovetture parcheggiate all’interno di un piazzale di un istituto scolastico.

Al nostro arrivo le autovetture, una Fiat Punto e un Doblo’ erano completamente avvolte dalle fiamme. . Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto