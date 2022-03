Obbligo vaccinale per Over 50, via libera dal Parlamento al decreto legge Covid

Spread the love



Covid. E’ arrivato il via libera definitivo da parte del Senato alla fiducia posta dal Governo sul decreto Covid. Le votazioni si sono svolte durante la giornata di ieri, 2 marzo. I numeri sono abbastanza inconfutabili: 193 a favore, 35 i contrari, nessuno astenuto. Stiamo parlando, nello specifico, del decreto attraverso il quale si è imposto l’obbligo vaccinale fino al prossimo 15 giugno, per tutti i cittadini over 50. Obbligo previsto, però, anche per una serie di professioni che in precedenza non erano state contemplate da altri decreti, e per le quali si era prevista una sanzione di 100 euro.