Stato di emergenza fino al 31 dicembre: nessun legame con la pandemia covid. Ecco perché

Il governo Draghi ha dichiarato uno stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre, con lo scopo di assicurare aiuto e supporto all’Ucraina, colpita dagli attacchi della Russia.

Lo ha precisato il premier in persona, parlando martedì 1 marzo davanti ai membri del Senato. “È un impegno di solidarietà, che non avrà conseguenze per gli italiani, e che non cambia – ha sottolineato Draghi – la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19″.