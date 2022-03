Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO COSENZA

Autostrada A2 – Intervento per incidente stradale in direzione nord tra le Uscite Cosenza Sud/Cosenza Nord.

Da alcuni minuti il personale VVF del distaccamento di Rende è impegnato sul tratto di autostrada A2 per incidente

stradale. l’incidente riguarda il tamponamento tra un autocarro ed un autoarticolato. Il conducente del veicolo che seguiva, incastrato, estratto e consegnato ai sanitari per quanto di competenza. Al momento nel tratto autostradale interessato si transita su unica corsia.