La guerra in Ucraina affonda le Borse europee, bruciati 400 miliardi di capitalizzazione

Spread the love



AGI – L’andamento del conflitto in Ucraina ha spaventato le piazze finanziarie europee che chiudono in profondo rosso. Le forze militari russe hanno colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, suscitando la condanna da tutto l’Occidente, che sta predisponendo nuove sanzioni. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che “sfortunatamente, tragicamente e orribilmente, tutto questo potrebbe non finire presto”