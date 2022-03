Per le persone che non sono bianche è più difficile fuggire dall’Ucraina

Spread the love



iovedì Filippo Grandi, Alto commissario ONU per i rifugiati, ha scritto che le persone fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa sono ormai un milione. Sono per la grandissima parte cittadini ucraini, ma ci sono anche persone straniere che al momento dell’entrata dell’esercito russo si trovavano lì per motivi di lavoro o di studio.

Tra queste ce ne sono molte provenienti da paesi africani, che però stanno avendo grosse difficoltà a lasciare il paese. Secondo i racconti fatti da alcune di loro, le guardie di frontiera che presidiano i confini dell’Ucraina, in particolare quello con la Polonia dove moltissimi stanno cercando di scappare, starebbero impedendo loro di fuggire, privilegiando invece le persone bianche.