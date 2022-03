Riforma del Catasto, cosa prevede e perché se ne discute

Spread the love



tg24.sky.it – https://tg24.sky.it/economia/2022/03/04/riforma-catasto-cosa-prevede#02

È alta la tensione nel governo per la riforma sul catasto, pensata per far emergere nei registri pubblici terreni e immobili “fantasma”, ossia quelli non registrati, oppure non registrati in modo corretto

Da un lato ci sono il premier Mario Draghi (in foto), il ministro dell’Economia Daniele Franco e i tecnici del Mef, che minacciano la caduta del governo qualora non passasse il via libera alla riforma. Dall’altro il centrodestra, preoccupato che il nuovo sistema normativo possa andare a colpire i risparmi degli italiani con un aumento delle tasse. Intanto si alzano le polemiche di chi critica la linea dura dell’esecutivo in un momento storico così delicato, con il conflitto tra Russia e Ucraina in cima all’agenda della politica