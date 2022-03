Tragedia in Trentino, muore boscaiolo di 22 anni: il padre scopre il corpo

Spread the love



ilgiorno.it –

Un boscaiolo di 22 anni è morto nei boschi di Predazzo, in Trentino. Il ragazzo stava lavorando per conto di una ditta di disboscamento di cui è titolare il padre. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. L’allarme è scattato dopo che il giovane ha smesso di rispondere alle chiamate del padre attraverso una radio con cui si tenevano in contatto. A ritrovare il ragazzo, ormai esanime, è stato il genitore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, il soccorso alpino e i soccorsi sanitari, con l’elicottero di Trentino emergenza. La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri della stazione di Predazzo, coordinati dal comando di compagnia di Cavalese