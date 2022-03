Cagliari, incendio in un parcheggio: coinvolte 5 auto e 2 moto

Spread the love



UNIONESARDA.IT – urly.it/3j5_f

Notte di superlavoro per i vigili del fuoco di Cagliari, per una serie di incendi che hanno avvolto e devastato alcune autovetture.

Un primo intervento si è registrato in via Capitanata, poco prima delle 22, dove le fiamme hanno minacciato cinque macchine e due moto in sosta nel parcheggio sotterraneo di una palazzina.

Sul posto tre squadre di pronto intervento, due della sede centrale del Comando di viale Marconi e una del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento del vasto rogo e alla messa in sicurezza dell’area e della struttura.