Cane precipita per 10 metri in un burrone salvato dai Vigili del fuoco

Le rocce, le scogliere i sentieri fangosi, un burrone sono terreni molto pericolosi non solo per gli esseri umani ma anche per i nostri amici a quattro zampe e lo sa bene il proprietario di un cagnolino e il suo cucciolo che durante il fine settimana è scivolato e precipitato per circa 10 metri

Per tentare di portare in salvo il povero cagnolino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che accorsi sulla scena si sono resi conto del pericolo che il povero cucciolo cresciuto di nome Chumlee stava correndo.