vaielettrica.it –https://www.vaielettrico.it/decreto-energia-rinnovabili-sprint-ed-ecobonus-auto-entro-marzo/

Ammonteranno a 700 milioni di euro i fondi destinati all’industria dell’automotive per il 2022. Nel testo definitivo del cosiddetto Decreto Energia del 18 febbraio pubblicato in Gazzetta il primo marzo (qui il testo), gli 800 milioni di euro previsti per quest’anno nella bozza del Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso sono scesi a 700. I decreti attuativi, con le modalità operative, arriveranno entro la fine del mese. Altri 150 milioni di euro vanno a un fondo per sostenere lo sviluppo dell’industria nazionale dei microprocessori. Già definite, intanto, le semplificazioni burocratiche per velocizzare l’installazione di impianti fotovoltaici.