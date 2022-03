Uno sguardo ai Vigili del Fuoco di Ucraina

Spread the love



https://www.firefighterclosecalls.com/glimpse-at-ukraine-fire-service-1-lodd-since-invasion/

Dire che la guerra rende difficile la risposta al fuoco e ai servizi di emergenza sanitaria è un grosso eufemismo. Chi può dimenticare le immagini delVigili del fuoco di Londracombattere le fiamme del blitz notturno, o quelle delle donne senza DPI che lavorano a tubi flessibiliPearl Harbor? Chi può vedere e mai dimenticare lo straziante documentario sulvolontario siriano con elmetto biancoI paramedici combattono per salvare vite umane?

Due fattori chiave giocano nel modo in cui i vigili del fuoco possono rispondere in tempo di guerra: quanto sono pesanti i combattimenti e i conseguenti danni e quanto erano preparati i vigili del fuoco prima dell’inizio della guerra.

La situazione in corso in Ucraina è ancora troppo fresca e troppo fluida per sapere quanto sarà esteso il danno. Le prime immagini e rapporti mostrano i vigili del fuoco che eseguono numerosi salvataggi e contengono il fuoco dopo gli attacchi con armi a strutture residenziali e commerciali in tutto il paese.