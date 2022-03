Cade e precipita sul greto del fiume: 61enne in ospedale

Spread the love



NOITV.IT – urly.it/3j8mr

Un uomo di 61 anni è finito all’ospedale in codice rosso dopo essere caduto da un’altezza superiore a tre metri sul greto della Fraga in via di Matraia a San Pancrazio. Il fatto è accaduto intorno alle 12 mentre l’uomo, operaio di un ente pubblico, stava lavorando probabilmente servendosi di una corda. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravissime. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Lucca, i vigili del fuoco e i carabinieri.