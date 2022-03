Incendio tetto a San Pietro in Cariano

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco dopo la mezzanotte di oggi 8 marzo i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti a San Pietro in Cariano per domare l’incendio sviluppatosi nel tetto di un’abitazione di tre piani. Le fiamme hanno interessato un camino e un tetto in legno in via della Contea: i pompieri, intervenuti in 9 unità con autopompa, autobotte ed autoscala, hanno attaccato l’incendio dall’interno dell’appartamento mansardato e dall’esterno con l’utilizzo dell’autoscala.

In poco tempo i Vigili hanno avuto ragione del fuoco, limitando i danni a circa 20 mq di copertura ed impedendo la propagazione alle altre unità abitative. La zona del sottotetto è risultata non più fruibile e gli inquilini hanno trovato ospitalità altrove. Le operazioni di spegnimento e verifica sono durate circa 3 ore.