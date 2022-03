L’8 marzo ha il volto delle donne ucraine

Spread the love



ANSA.it – Doveva essere un 8 marzo incentrato sulla rivendicazione delle pari opportunità soprattutto nel mondo del lavoro e nella speranza di nuove prospettive e risorse previste dal Pnrr.

Un 8 marzo per dire basta alla violenza maschile contro le donne e per chiedere la veloce approvazione del disegno di legge, presentato da tutte le ministre del Governo, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne.

Negli anni del covid, con lockdown, restrizioni, smart working, le donne hanno visto acuire il gender gap.