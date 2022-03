8 marzo – giornata internazionale della donna

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Quest’anno la Giornata internazionale delle donne ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” e mira a favorire l’accesso globale alla formazione di qualità, all’apprendimento continuo e a raggiungere l’uguaglianza di genere.

In questo ultimo decennio la presenza femminile nei Vigili del fuoco è più che centuplicata, le donne continuano a portare il loro fondamentale contributo in tutti i ruoli dell’organico del Corpo e partecipano attivamente alla sicurezza e alla salvaguardia della popolazione su tutto il territorio nazionale. Oggi il numero delle donne che indossano la divisa del Corpo più amato dagli italiani è arrivato a 288, con mansioni operative tra caporeparto, caposquadra e vigile. 6 sono le donne con il ruolo di dirigente superiore, 14 di primo dirigente, 1 di dirigente medico, completano l’organico operativo femminile 69 funzionari direttivi.

Donne anche in ruoli particolari, come 3 piloti e 1 specialista di aeromobile impiegate nei reparti volo, 9 atlete del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, 6 musiciste della Banda musicale del Corpo.

Sono 1.301 le donne impiegate nei servizi logistico-gestionali e informatici.

I vigili del fuoco sono al fianco di tutte le donne, in Italia e nel mondo, NON SOLO L’OTTO MARZO.