Sofia (BGR), l’A. Simone Alessio vince il Sofia Open 2022 di Taekwondo

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

A solo 2 settimane dal trionfo alla President Cup di Durazzo (ALB), Simone Alessio, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato il gradino più alto del podio in occasione del Sofia Open 2022 di Taekwondo.

Un successo importantissimo per l’atleta dei Vigili del Fuoco che, in una competizione di classe G2, aggiunge altri 20 punti nel ranking olimpico, consolidando il suo 5º posto.

L’azzurro, cresciuto tra le fila del G.S. VV.F. “Gesualdo” di Catanzaro sotto la guida del maestro C.S. Francesco Laface, ha dominato i primi due incontri battendo nettamente prima il rumeno Mihai Cristescu per 17-2 e, successivamente, il messicano Rene Lizarraga per 10-0.

In semifinale ha vinto di misura per 13-8 contro il marocchino Youssef Boatris al termine di un incontro molto impegnativo.

In finale il duello contro il norvegese Richard Andre Ordemann si è risolto solo alla al golden round, dopo l’1-1 dei regolamentari, grazie al calcio perfetto di Simone Alessio che è valso il 4-1 conclusivo.