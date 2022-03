Ucraina, la Cina «deplora la guerra». Xi Jinping chiede tutti gli sforzi per la pace

Spread the love



ilmessaggero.it – urly.it/3j9k2

La Cina entra in campo in modo più netto: il presidente Xi Jinping chiede la pace e deplora la guerra. La situazione in Ucraina è «preoccupante» e la Cina «deplora profondamente» la guerra in Europa, ha detto.

Bisogna osservare attentamente le parole usate dal leader cinese: la semantica è cambiata. I termini usati per parlare dell’ invasione russa dell’Ucraina sono diversi, ed è un cambiamento che non può non essere registrato. Xi Jinping ha parlato di ‘zhanhuo’, traducibile come ‘fiamme di guerra’, nel colloquio con il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il primo con leader occidentali.