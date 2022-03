Zelensky: possibile compromesso su Crimea e Donbass. Kuleba: «La Russia tiene in ostaggio 300mila civili a Mariupol»

Spread the love



Il Pentagono: le truppe di Putin avanzano poco. Bombe su Sumy: morti anche bambini. Ucciso il generale russo Gerasimov. Vertice Macron-Scholz-Xi Jinping. Il leader cinese: le sanzioni sono un danno per tutti. Allarme Oms: in Ucraina stanno finendo le forniture mediche vitali

L’Ucraina entra nel 13esimo giorno di guerra e le città stremate e sotto assedio sperano nella tregua annunciata per quest’oggi dai russi, la quarta dopo tre consecutive cadute nel vuoto. Dopo una notte di apparente diminuzione della violenza sul terreno – ma in cui è stato colpito un centro medico radiologico, senza conseguenze -, dalle 9 locali (le 8 italiane) il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato corridoi umanitari per evacuare i civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, suscitando qualche speranza dopo il nulla di fatto degli ultimi tentativi per i quali Mosca e Kiev si sono scambiati accuse di sabotaggio.