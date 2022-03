Camorra, maxi blitz nel Napoletano: in manette i boss del clan Vitale

Spread the love

interris.it – urly.it/3jgdv

Undici persone sono finite in manette in un blitz dei carabinieri contro il clan Vitale a Castellamare di Stabia e in altre località del Napoletano. Tra gli arresti figurano anche i boss Ciro e Maurizio Vitale. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Per una persona è stato disposto l’obbligo di dimora, scrive TgCom24 riportando il comunicato dell’arma.