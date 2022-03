Cesena, tenta il suicidio dal Ponte Vecchio: salvato da un Vigile del Fuoco fuori servizio

Spread the love



corriereromagna.it –https://www.corriereromagna.it/cesena-tenta-il-suicidio-dal-ponte-vecchio-salvato-dai-vigili-del-fuoco/

Ha tentato il suicidio buttandosi questa mattina dal Ponte Vecchio a Cesena. Un uomo è stato soccorso e salvato dai Vigili del Fuoco, che hanno poi allertato il pronto intervento del 118. Verso le 9.50 era arrivata una segnalazione alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, di una persona nel fiume Savio, all’altezza di via Ponte Vecchio.

Sul posto è stata inviata subito la squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena insieme alla squadra di soccorso fluviale del Comando di Forlì. Prima dell’arrivo delle squadre, il Capo Reparto Gianni Faedi, in servizio presso il distaccamento di Cesena, libero dal servizio, si accorgeva dell’accaduto e prontamente si è gettato in acqua soccorrendo l’uomo, portabdolo portandolo sulla riva del fiume e salvandola. Al loro arrivo, le squadre aiutavano il collega e provvedevano a portarlo in zona sicura per affidarlo poi al personale di Romagna Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri.