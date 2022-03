Due senzatetto morti in strada. Possibile arresto cardiaco per freddo

Spread the love

Il freddo rigido ha ucciso due senzatetto la scorsa notte a Roma. Un europeo non identificato è stato trovato stamattina senza vita dai carabinieri in via Amendola, una traversa di via Cavour, accanto alla Stazione Termini. Nella stessa zona e nelle stesse ore, ma sotto i portici di piazza della Repubblica, i militi hanno trovato anche un indiano. I due, entrambi senza documenti, potrebbero essere morti per un arresto cardiaco, forse causato da ipotermia o coma etilico.