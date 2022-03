Video – Guerra in Ucraina, Kiev: a Mariupol 1300 morti. Raid russo distrugge un ospedale pediatrico.

Spread the love

Quattordicesimo giorno di guerra. C’è l’accordo fra Ucraina e Russia per un cessate il fuoco dalle 9 alle 21 di oggi per evacuare la popolazione civile attraverso sei corridoi umanitari. Ieri il presidente dell’Ucraina Zelensky, parlando alla Camera dei Comuni di Londra, ha detto che «combatterà fino alla fine»; in altre dichiarazioni si è detto pronto a un «compromesso» con i russi su Donbass e Crimea. Intanto l’agenzia Fitch declassa il rating della Federazione russa da “b” a “c” a causa dell’impatto sull’economia nazionale che stanno avendo le sanzioni. Per l’agenzia di rating il rischio di un default della Russia sul debito sovrano è «imminente».