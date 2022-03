Spread the love

studiocataldi.it

Arrivano i finanziamenti per il Fondo per l’imprenditoria femminile. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti integra le risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile ha avuto una dotazione di 40 milioni di euro, per promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.



Fonte: Imprenditoria femminile, 400 milioni dal Pnrr https://www.studiocataldi.it/articoli/news/44019-imprenditoria-femminile-400-milioni-dal-pnrr.asp#ixzz7N4M7vb1S