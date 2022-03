Ucraina, il Cristo di Leopoli nascosto. Non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale

Spread the love

EOPOLI , 09 marzo, 2022 / 2:00 PM (ACI Stampa).- Non è ancora arrivata la guerra a Leopoli, Lviv in Ucraino, città nella parte occidentale dell’Ucraina, quasi più polacca che realmente ucraina. Eppure, gli abitanti hanno paura che i russi non si fermeranno ad una eventuale conquista di Kiev ed Odessa, andranno avanti, fino a bombardare anche quella parte di territorio che fino ad ora è stata un rifugio sicuro. E così, si sono messi in moto per preservare le loro opere d’arte. A cominciare da una statua di legno, quella del Cristo Salvatore, che era collocata nella cattedrale armena di Leopoli.

La foto del Cristo chiuso in un container per essere messo al sicuro nei sotterranei è rimasta una immagine simbolo di una città che si prepara all’assedio. Scattata da André Luis Alvarez, postata dall’esperto di protezione dei patrimoni artistici in zone di conflittto, Tim Le Berre, riproposta dalla rete Euromaidan su Twitter, la foto risveglia sentimenti difficili e contrastanti, perché l’ultima volta che quel crocifisso in legno era stato rimosso dalla cattedrale di Leopoli era stato per la paura dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un timore, quello di una guerra in cui perdere la sovranità, che fa venire i brividi agli ucraini.