“Volenterose” nelle organizzazioni, il titolo del convegno tenutosi ieri pomeriggio a Catania presso il Polo Didattico dei Vigili del Fuoco

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è tenuto questo pomeriggio, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, presso il Polo Didattico dei Vigili del Fuoco di Catania, l’evento “Volenterose” nelle organizzazioni – L’impegno e il valore delle donne impegnate durante la pandemia.

Non solo l’8 marzo ma “anche” l’8 marzo, per valorizzare il ruolo delle tante donne che quotidianamente si sono impegnate duramente nel corso della pandemia da Sars-Cov2, sia nel mondo del Volontariato che nelle istituzioni e continuano a farlo quotidianamente, in ogni ambito della nostra vita.

L’evento, organizzato dal Coordinamento di Protezione Civile Forza Intervento Rapido in sinergia con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia, il DRPC Sicilia ed il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, ha rappresentato un’occasione per far emergere le molteplici esperienze di proficua collaborazione tra il Terzo settore e le Istituzioni, dove la donna continua a rappresentare un valore aggiunto nei contesti in cui si trova ad operare.

Durante la serata, contraddistinta da una partecipazione numerosa e spontanea di addetti e addette ai lavori, sono intervenuti il viceprefetto Rosaria Maria Giuffrè, il presidente del FIR Giuseppe Coco, la Direttrice della Centrale Operativa 118 Catania-Ragusa-Siracusa Isabella Bartoli, il maggiore della Guardia di Finanza Giovanni Conti, il presidente del CSVE Salvatore Raffa, l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Catania Michele Cristaldi, il Sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, Roberta Puglisi in rappresentanza del Questore di Catania,

il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Battaglia.

Due testimonianze di esperienza dirette sono state portate da Cynthia Graci, giovane donna vigile del fuoco del Comando Provinciale di Catania e da Monia Boggea, giovanissima allieva del 92° Corso per Allievi Vigili del Fuoco che si sta tenendo presso il Polo Didattico dei Vigili del Fuoco di Catania.

Ad accogliere i partecipanti e moderare l’evento – in rappresentanza anche del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Ennio Aquilino – il Direttore del Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco, Luigi De Luca.