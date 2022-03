Cavallo rischia di annegare in un fossato colmo di acqua e fango: l’incredibile intervento per salvarlo

Spread the love

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di martedì, intorno alle 11, dalla località inglese di Hardley, sobborgo del villaggio di Holbury nella parrocchia civile di Fawley: un cavallo di 25 anni era finito in un fossato pieno di acqua ma soprattutto di fango che lo ha letteralmente imprigionato mettendo a rischio la sua stessa vita. Autonomamente infatti l’animale non riusciva a liberarsi dalla presa fangosa e, una volta esaurite le sue energie, si sarebbe probabilmente lasciato morire.

In un tweet il team dei vigili del fuoco di Winchester ha scritto: “Ben il 25enne di razza Cob pensava di giocare nel fango questa mattina. Fortunatamente le squadre sono intervenute per dargli una mano ad uscire dal pasticcio in cui si era cacciato! Ben è tornato in piedi camminando in giro mentre le squadre finivano il loro intervento sulla scena.”