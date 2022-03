Omicidio e tentato suicidio a Ravenna: anziana morta, il marito è gravissimo

Spread the love

–https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/omicidio-tentato-suicidio-1.7449793

Ravenna, 10 marzo 2022 – Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i soccorsi e si è gettato nel vuoto, dal terzo piano. Sono questi i contorni della tragedia (video) che si è consumata questa mattina poco prima delle 12.30 in un appartamento di una palazzina al civico 12 di via Gardella nel quartiere San Biagio, nei pressi di via Zalamella a Ravenna (foto). “E’ stato il marito che ha chiamato e ha dato l’allarme, poi quando sono arrivati i carabinieri, si è gettato dalla finestra”, ha confermato il procuratore caèp di Ravenna, Daniele Barberini arrivato sul posto insieme al pm di turno Marilù Gattelli.