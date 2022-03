Incidenti in un agriturismo: muore schiacciato dal suo escavatore nel Savonese

Spread the love

SASSELLO – Un grave incidente ha portato alla morte di un uomo nel savonese. Verso le ore 13.40 i vigili del fuoco del comando di Varazze sono stati allertati per un incidente a Sassello, in località Veirana, dove un uomo è rimasto schiacciato da un escavatore mentre stava lavorando nella propria seconda casa.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la moglie: sul posto oltre i vigili del fuoco anche l’automedica del 118 di Savona, e l’elicottero Drago per il trasporto d’urgenza in ospedale. Per l’uomo tuttavia non c’è stato nulla da fare.

L’uomo si chiamava Mario Bardoneschi, aveva 63 anni ed era un dentista residente a Cogoleto. Il 63enne si trovava sul suo nuovo mezzo agricolo, istava facendo dei lavori nella sua seconda casa quando ad un certo punto il terreno ha ceduto ed il mezzo si è ribaltato. Il medico è stato così travolto e schiacciato fatalmente dall’escavatore.